NORAD заявило, что "обнаружило и отслеживало" военный самолет РФ рядом с Аляской

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что "обнаружило и отслеживало" российский военный самолет в международном воздушном пространстве рядом с Аляской.

"NORAD обнаружило и отслеживало российский военный самолет, действовавший в опознавательной зоне ПВО на Аляске (ADIZ) 18 февраля 2025 года", - говорится в сообщении командования в соцсети X.

Отмечается, что США не увидели в самолете угрозы.

"Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не вторгался в суверенное воздушное пространство США или Канады. Такая активность России в ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", - заявили в командовании.