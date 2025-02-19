Бразилия присоединяется к Хартии ОПЕК+

Сокращения добычи не предусматривается

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Национальный энергетический совет Бразилии одобрил участие страны в качестве члена Хартии о сотрудничестве между странами-производителями нефти ОПЕК+, сообщает ОПЕК.

Решение было принято после первоначального заявления, сделанного министром горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Александром Силвейрой на 36-й встрече министров стран ОПЕК+ 30 ноября 2023 года.

Хартия сотрудничества, созданная в июле 2019 года, предоставляет платформу для содействия диалогу и обмену мнениями относительно условий и событий на мировых рынках нефти и энергоносителей. Цель состоит в том, чтобы способствовать надежному энергоснабжению и долгосрочной стабильности на благо производителей, потребителей, инвесторов и мировой экономики.

"Важно подчеркнуть, что Хартия о сотрудничестве не предусматривает участия стран в принятии решений, направленных на сокращение добычи нефти. Хартия также не ограничивает и не затрагивает право Бразилии на суверенитет над разведкой и управлением своими природными ресурсами. В этом контексте страна сможет продолжить развивать свою энергетическую политику в соответствии со своими интересами", - подчеркивается в сообщении Минэнерго Бразилии. Бразилия добывает порядка 3,5-3,8 млн баррелей нефти в сутки, что составляет порядка 3-4% мирового спроса.

Также нацсовет одобрил участие Бразилии в Международном энергетическом агентстве (МЭА) и Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в качестве страны-члена, благодаря "широкому присутствию возобновляемых источников в электроэнергетических и энергетических матрицах, а также лидерству в производстве биотоплива".

"Членство расширяет влияние страны в энергетическом переходе, укрепляет среднесрочное и долгосрочное планирование энергетической безопасности и обеспечивает доступ к стратегическим возможностям, таким как техническое обучение и разработка государственной политики", - говорится в сообщении Минэнерго страны.

Участие в этих форумах соответствует Национальному энергетическому плану 2050, который предусматривает устойчивое развитие возобновляемых источников энергии параллельно с разведкой ископаемых ресурсов. Бразилия будет использовать свое присутствие в этих организациях для продвижения устойчивых практик, низкоуглеродных технологий и механизмов финансирования энергетического перехода в соответствии с декарбонизацией, установленной во второй версии бразильских национальных директивных документов (NDC).