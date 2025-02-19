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Дефицит внешней торговли Молдавии в 2024 году вырос на 19% до $5,5 млрд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Молдавии в 2024 году достигло $5 млрд 510,1 млн, что на 19,1% превысило показатель 2023 года, сообщило Нацбюро статистики страны.

В частности, дефицит внешней торговли товарами со странами Европейского союза (ЕС-27) составил $2,15 млрд (рост на 39,7%), со странами СНГ – $104,7 млн (сокращение в 2 раза).

Экспорт товаров в прошлом году снизился на 12,2% до $3,56 млрд, в том числе собственно молдавских товаров – на 5,6% до $2,71 млрд, реэкспорт иностранных товаров – на 28,1% до $846,8 млн. Поставки в страны ЕС уменьшились на 9,6% до $2,39 млрд, в страны СНГ – на 19,9% до $241,6 млн.

Импорт товаров вырос на 4,5% до $9,07 млрд. В том числе ввоз из ЕС составил $4,55 млрд (рост на 8,6%), из стран СНГ – $346,3 млн (снижение на 35,2%).

Степень покрытия импорта экспортом в 2024 году составила 39,2%, что на 7,5 процентного пункта меньше, чем годом ранее.

В 2023 году дефицит во внешней торговле товарами составил $4,63 млрд (на 5,4% меньше, чем в 2022 году), экспорт товаров снизился на 6,5% до $4,05 млрд, импорт – на 5,9% до $8,67 млрд.

Молдавия
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