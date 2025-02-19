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ЦБ Новой Зеландии снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 3,75%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Резервный банк Новой Зеландии (ЦБ страны) в среду снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 3,75% годовых.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Руководство центробанка полагает, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет оправданным. В частности, глава ЦБ Эдриан Орр ожидает, что ставка будет снижена на 25 б.п. в апреле и мае, если ситуация в экономике страны будет развиваться в соответствии с прогнозами регулятора.

Инфляция в Новой Зеландии в четвертом квартале осталась на уровне предыдущего квартала - 2,2% в годовом выражении. Это минимальные темпы подъема потребительских цен с марта 2021 года. Новозеландский ЦБ таргетирует инфляцию в диапазоне 1-3%.

Курс новозеландского доллара в паре с долларом США в ходе торгов в среду снижается на 0,4% до 1,7467 за $1.

Новая Зеландия
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