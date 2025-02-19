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Число новостроек в США в январе упало на 9,8%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в январе, упало на максимальные с марта 2024 года 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,366 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в декабре количество новостроек составляло максимальные с февраля минувшего года 1,515 млн, а не 1,499 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя с объявленного ранее декабрьского уровня до 1,4 млн, по данным Trading Economics.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце уменьшилось на 8,4% и составило 993 тыс. Количество новых многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, упало на 11%, до 355 тыс.

Число разрешений на строительство новых домов в январе выросло на 0,1%, до 1,483 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты в среднем ожидали 1,46 млн.

Количество разрешений на строительство домов на одну семью почти не изменилось и составило 996 тыс., многоквартирных домов - сократилось на 1,4%, до 427 тыс.

Число новостроек в США в январе было на 0,7% ниже, чем годом ранее.


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