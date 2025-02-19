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В Бишкеке обеспокоены ужесточением условий въезда граждан Киргизии в РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бишкек выразил обеспокоенность введением новых правил въезда в Россию; делегация во главе с замминистра иностранных дел Киргизии Алмазом Имангазиевым передала российской стороне дипломатические ноты, сообщает пресс-служба киргизского МИД в среду.

Имангазиев и чрезвычайный и полномочный посол России Сергей Вакунов провели в среду встречу, основной темой которой стало правовое положение граждан Киргизии в РФ в условиях изменений в российском законодательстве.

"Киргизская сторона акцентировала внимание на вопросах, связанных с введением новых правил и условий въезда иностранных граждан в Россию, в частности, механизма предварительной регистрации и подачи заявления с целью въезда и пребывания в стране, а также уменьшением срока их временного пребывания в РФ. Указанные изменения могут неблагоприятно отразиться на свободе передвижения трудящихся граждан и членов их семей, а также на их доступе к трудовой деятельности", - отмечает МИД.

Внимание также уделено введению новых требований для детей иностранных граждан, в том числе для граждан Киргизии, по прохождению тестирования на знание русского языка при приеме их в общеобразовательные организации России.

Кроме того, киргизская сторона обратила внимание российской стороны на продолжающиеся трудности граждан при въезде в РФ и имеющиеся проблемы постановки их на миграционный учет.

В завершение встречи на рассмотрение российской стороны переданы ноты киргизской стороны по указанным вопросам с учетом членства в Евразийском экономическом союзе, а также статуса русского языка в Киргизии.


Киргизия
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