Труба для газификации севера и северо-востока Казахстана включена в схему терпланирования РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Магистральный газопровод подачи газа потребителям северных и северо-восточных регионов Казахстана включен в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта). Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 февраля подписал соответствующее распоряжение №379-р, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Проектный объем транспортировки газа - 10 млрд. куб. метров в год; мощность КС - 50 МВт, приводятся в документе детали проекта.

В документе перечислены поселения и муниципалитеты, относящиеся к проекту, на территории Тюменской области, которая граничит с Северо-Казахстанской областью Казахстана.

Как сообщалось, правительство Казахстана и "Газпром" в 2023 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи. Стороны обсуждают проект по строительству газопроводной инфраструктуры в объеме 45 млрд куб. м газа, из которых, как предполагается, 10 млрд куб. м пойдут на газификацию северо-восточной части Казахстана, а 35 млрд куб. м - на экспорт в КНР.

Схема территориального планирования РФ - обязательное условие развития стратегических проектов российской экономики. Информация о местоположении будущих объектов федерального значения, а также о тех регионах и муниципальных образованиях, на территориях которых планируется их проектирование и строительство, консолидируется в государственном геоинформационном интернет-ресурсе Минэкономразвития РФ ФГИС ТП. Включение проекта в схему терпланирования является отправной точкой для определения базового направления трассы, после чего можно приступать к оформлению земли для инженерных изысканий, а также оформлению прав на землю. Механизм позволяет упростить оформление прав на землю для инженерных изысканий путем установления публичного сервитута от имени инвестора вместо дорогостоящей и длительной по оформлению аренды.