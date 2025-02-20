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Microsoft представила ИИ-модель для Xbox

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. представила модель генеративного (создающего контент - ИФ) искусственного интеллекта Muse для игровых приставок Xbox.

Muse обладает "детальным пониманием мира трехмерных игр, включая игровую физику и то, как игра реагирует на действия игроков, производимые с помощью контроллера", отмечается в блоге Xbox.

Это позволяет модели формировать "четкий и разнообразный геймплей" за счет ИИ. Предполагается, что она сможет помочь разработчикам игр и позволит оптимизировать старые игры под современные устройства.

Microsoft на основе Muse и обучения на других играх уже разрабатывает "ИИ-модель, в которую можно играть в режиме реального времени".

Muse создана Microsoft Research в партнерстве со студией Ninja Theory и обучена на ее многопользовательской игре Bleeding Age.

В этом году Microsoft планирует раскрыть больше деталей о том, как она использует ИИ для помощи разработчикам игр и создания "наилучшего игрового опыта на всех устройствах".

Microsoft Xbox Muse
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