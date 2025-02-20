Вооруженный ножом подросток убил двух женщин в чешском торговом центре
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В торговом центре в чешском городе Градец-Кралове вооруженный ножом подросток убил двух женщин, сообщает в четверг Associated Press.
Личности погибших пока не установлены.
Вскоре после атаки полиция задержала 16-летнего подозреваемого в километре от торгового центра. Нож нашли неподалеку. Мотив преступления еще не установлен.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил соболезнования родственникам убитых.