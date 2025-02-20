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Hasbro в IV квартале сократил выручку на 15% и резко снизил чистый убыток

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Hasbro Inc. зафиксировал резкое падение чистого убытка в четвертом квартале 2024 года, а также сократил выручку на 15%, причем скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил $34,3 млн, или $0,25 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $1,06 млрд, или $7,64 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила 46 центов на акцию.

Выручка уменьшилась на 15% до $1,1 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 34 центов на акцию, выручку - $1,03 млрд.

Выручка Hasbro в сегменте Entertainment, включающем производство, распространение и лицензирование видеоконтента, в четвертом квартале рухнула в 10 раз (до $16,3 млн), в сегменте потребительской продукции показатель снизился на 1% (до $746 млн).

Доходы подразделения Wizards of the Coast and Digital Gaming, специализирующегося на настольных и цифровых играх (таких как коллекционная карточная игра Magic: The Gathering и настольная ролевая игра Dungeons & Dragons) понизились на 7% до $339 млн.

Hasbro прогнозирует, что по итогам 2025 года выручка слабо вырастет без учета колебаний валютных курсов. Также компания планирует получить скорректированную EBITDA в диапазоне $1,1-1,15 млрд.

Совет директоров компании утвердил дивиденды в размере $0,7 на акцию (как и год назад). Выплаты назначены на 12 марта, реестр акционеров закроется 3 марта.

Котировки акций Hasbro растут на 2,2% в ходе предварительных торгов в четверг. Рыночная стоимость компании за последние 12 месяцев повысилась на 22% до $8,53 млрд.

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