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Франция передала военную базу в Кот-д'Ивуаре местным военным

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Кот-д'Ивуаре состоялась церемония передачи местным властям французской военной базы, на которой размещался 43-й батальон морской пехоты, сообщает в четверг газета Le Monde.

"Мир быстро развивается, и наши отношения в оборонной сфере тоже должны развиваться", - сказал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню на церемонии передачи базы, которую Франция занимала с 1978 года.

Тем не менее Франция сохранит воинский контингент в Кот-д'Ивуаре, отметил Лекорню.

Газета отмечает, что в конце 2023 года в Кот-д'Ивуаре находились около 1 тыс. французских военных, в 2024 году контингент сократили до 600 человек. А в настоящее время французская группировка насчитывает около 300 военных, пишет Le Monde со ссылкой на источники. К лету 2025 года планируется сохранить в Кот-д'Ивуаре присутствие около 100 французских военных: они будут находиться в этой африканской стране на ротационной основе.

В январе 2025 года Франция прекратила военное присутствие в Республике Чад, передав свою последнюю военную базу в столице страны Нджамене.

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта – Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами. Власти этих стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, вынудили ее военные контингенты покинуть их территорию.

Франция Кот-д'Ивуар
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