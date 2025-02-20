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Путин поговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Подтвержден настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика. Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК плюс" в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин тепло поздравил наследного принца, руководство и народ королевства с предстоящим праздником – Днем основания саудовского государства, а также "выразил признательность за создание благоприятных условий для проведения в Эр-Рияде 18 февраля российско-американских переговоров и проявленное гостеприимство, что способствовало конструктивной и результативной работе двух делегаций".

Владимир Путин Мухаммед бен Сальман Аль Сауд Саудовская Аравия
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