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IDC прогнозирует рост расходов на глобальную ИИ-инфраструктуру выше $200 млрд к 2028 году

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Объем мировых инвестиций в инфраструктуру, необходимую для работы технологий искусственного интеллекта, превысят $200 млрд к 2028 году, прогнозирует исследовательская организация International Data Corporation (IDC).

В первом полугодии 2024 года организации потратили на инфраструктуру, включающую в себя вычислительные мощности и мощности по хранению данных, в общей сложности $47,4 млрд, что на 97% превысило показатель за аналогичный период предыдущего года.

На закупку новых серверов в январе-июне прошлого года пришлось 95% совокупных расходов на ИИ-инфраструктуру, а доля облачных серверов в общей сумме составила 72%.

Операторы ИИ-платформ предпочитают покупать серверы с ускорителями (70% всех расходов на серверы, рост на 178% в годовом выражении). Аналитики IDC прогнозируют, что среднегодовые темпы роста инвестиций в этом сегменте составят 42% в период до 2028 года.

Мировым лидером по объему инвестиций в ИИ-инфраструктуру являются США (59% общих расходов), второе место занимает КНР (20%). При этом в Китае ожидаются самые высокие темпы среднегодового роста инвестиций - 35%, в США рост прогнозируется на уровне 34%.

IDC International Data Corporation
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