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Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии и переговоры в Эр-Рияде

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом "на полях" министерской встречи стран G20 в Йоханнесбурге ситуацию в Сирии и российско-американские переговоры в Эр-Рияде, сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своём сайте.

"Состоялся обмен мнениями по некоторым международным и региональным сюжетам. Отдельное внимание было уделено координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации в Сирии", - информирует ведомство в четверг.

Согласно сообщению, "Лавров информировал турецкого коллегу об итогах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов".

Кроме того, "министры сверили часы по ключевым аспектам двусторонней повестки дня, включая перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере", говорится в сообщении.

Йоханнесбург МИД России Сергей Лавров Эр-Рияд
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