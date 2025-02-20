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Лавров призвал Запад выстраивать отношения с учётом интересов каждой из сторон

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров "на полях" саммита G20 в Йоханнесбурге призвал Запад выстраивать международные отношения с учётом национальных интересов каждой из сторон, сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своём сайте.

"Доминирование в международной повестке дня конфликтов и "горячих точек", их влияние на глобальную стабильность доказывает, что обеспечить безопасность одних стран за счет других невозможно. Она может быть только неделимой и равной для всех. В многополярной среде нет места гегемонии и враждебной блоковой политике", - сказал Лавров в четверг.

"Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами Мирового большинства на основе взаимного уважения. Об этом мы тоже говорили с американскими коллегами в Эр-Рияде и согласились в главном: международные отношения должны выстраиваться на основе признания наличия у каждой страны своих национальных интересов", - подчеркнул глава МИД РФ.

Йоханнесбург МИД РФ Сергей Лавров Эр-Рияд
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