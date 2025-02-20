Вице-премьеры России и Белоруссии обсудили объединенный рынок нефти и газа

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Зампред правительства РФ Александр Новак провел встречу с вице-премьером Белоруссии Виктором Каранкевичем, сообщила в четверг пресс-служба российского правительства.

"Стороны обсудили работу по углублению интеграции в рамках Союзного государства, взаимодействие в торгово-экономической и энергетической сферах, ход работы над формированием объединенного рынка нефти и газа, а также проекты в электроэнергетике и сфере мирного атома", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе встречи Новак констатировал, что Россия остается главным торговым партнером Белоруссии, которая является главным торговым партнером РФ в СНГ и четвертым среди стран мира.

"Доля Белоруссии в российском внешнеторговом обороте - почти 9%. По результатам прошлого года объем торговли между двумя странами, по всей видимости, вновь побьет рекорд. В январе - октябре товарооборот вырос на 6,5%, в свою очередь товарооборот хозяйственной продукции увеличился на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - заявил российский вице-премьер.