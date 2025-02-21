Восемь россиян осуждены на сроки от 16 до 22 лет колонии за поджоги и подготовку терактов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Суды в различных регионах РФ назначили сроки от 16 до 22 лет колонии восьми россиянам, которые за небольшое вознаграждение совершали поджоги транспортной инфраструктуры, волонтерских организаций, а также планировали теракты в местах дислокации военных, сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Судебными органами они признаны виновными (...) и приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет с отбыванием от 3 до 5 лет наказания в тюрьме", - сказали в ЦОС.

Задержания и аресты прошли на территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края.

Спецслужбой была "выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ: Демидчика Дмитрия, 1997 г.р., Григорьева Алексея, 1997 г.р., Москалева Максима, 1994 г.р., Ермакова Егора, 2004 г.р., Голушко Виктории, 2001 г.р., Фомичева Ильи, 2005 г.р., Гладких Эдуарда, 1999 г.р., и Черноокого Сергея, 1994 г.р.".

В ФСБ сообщили, что все они "по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, волонтерских организаций, а также планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований за минимальное вознаграждение".

"Для вовлечения указанных лиц в диверсионно-террористическую деятельность спецслужбы Украины использовали мессенджеры "WhatsApp" и "Telegram", а также различные открытые интернет-площадки, где размещались объявления о так называемом "быстром заработке", - сообщили в ЦОС.

В спецслужбе заявили, что "в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий причастность указанных лиц к диверсионно-террористической деятельности полностью доказана".

Осужденные признаны виновными по статьям 205 ("Террористический акт"), 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"), 281 ("Диверсия"), 281.3 ("Организация диверсионного сообщества и участие в нем"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("Государственная измена") УК РФ.

"ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Вербовщики сообщают своим "подопечным", что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не превышает 30 тысяч рублей. Однако в реалии желание получить легкие деньги приводит к длительному сроку заключения", - сказали в ЦОС.