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В Казахстане вернули в госсобственность Кенгирское водохранилище

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Казахстане вернули с госсобственность Кенгирское водохранилище (Улытауская область), сообщила Генпрокуратура республики.

"По акту прокурора возвращены государству гидротехнические сооружения Кенгирского водохранилища", - говорится в заявлении.

Кенгирское водохранилище и его гидротехнические сооружения, возведенные в 1952 году (319 млн кубометров) "являются стратегическими объектами, а значит должны находиться в госсобственности", добавило надзорное ведомство.

"В свое время они были переданы на баланс градообразующего предприятия ТОО "Kazakhmys Distribution". Для их возврата прокуратурой области внесено представление на имя министра водных ресурсов. Во исполнение акта прокурорского надзора заключен договор дарения и подписан акт приема-передачи объекта", - добавили в ведомстве.

Теперь перед уполномоченными органами стоит задача по проведению многофакторного обследования водохранилища и его гидротехнических сооружений для принятия дальнейших мер по их модернизации.

Казахстан Генпрокуратура Улытауская область Кенгирское водохранилище
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