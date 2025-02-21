В Грузии задержали двоих подозреваемых в связях с террористической организацией

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Грузии предъявила обвинения задержанным в четверг Службой госбезопасности двум лицам в незаконном приобретении и хранении оружия, взрывных устройств, а также в возможном участии в террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В надзорном ведомстве сообщили, что начато расследование о возможных связях задержанных лиц с террористической организацией. При обыске их квартир были найдены и изъяты автоматы, боеприпасы, гранаты и взрывные устройства, изъят флаг с символикой "Исламского государства".

Задержанным, если их вина будет доказана, грозит тюремный срок от 10 до 17 лет, сообщает прокуратура.