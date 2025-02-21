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FT узнала о планах Евросоюза заменить российские удобрения местным навозом

FT узнала о планах Евросоюза заменить российские удобрения местным навозом
Фото: Christian Lademann/picture alliance via Getty Images

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз хочет заместить хотя бы часть удобрений, которые импортируются из России, продуктами переработки навоза и мочи местных животных, пишет Financial Times.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен сообщил журналистам, что удобрения на основе навоза могут снизить зависимость от импортных химических удобрений и дешевле искусственных эквивалентов, для производства которых требуется много энергии.

"Сектор животноводства может внести положительный вклад в экономику замкнутого цикла - когда производство внутри страны и нет нужды в поставках извне", - сказал он. К тому же такая модель "не основана на высоких ценах на энергоносители, такие как газ", отметил он.

Навоз и пищевые отходы также могут использоваться для получения биогаза в качестве альтернативного источника энергии, поскольку Евросоюз стремится в конечном итоге прекратить все поставки природного газа из России.

По сути, Россия продолжает экспортировать свой газ за счет удобрений, поскольку для производства аммиака, используемого в химических удобрениях, требуются большие объемы газа. Высокие цены на газ также сделали удобрения европейского производства неконкурентоспособными, что ударило по рабочим местам.

В прошлом месяце Европейская комиссия предложила ввести импортные пошлины на российские удобрения, но некоторые государства-члены неохотно поддерживают их, поскольку фермерам придется платить больше за альтернативные поставки.

На Россию приходится уже порядка 30% рынка импортных удобрений Евросоюза по сравнению с 17% в конце 2022 года. По данным статистического управления ЕС, в 2024 году фермеры закупили в РФ 5,7 млн тонн на сумму 1,9 млрд евро. Другими крупными поставщиками удобрений являются Марокко и Египет.

Ожидается, что Еврокомиссия в этом году одобрит более широкое использование Renure (восстановленный из навоза азот), что позволит сократить расходы на удобрения в животноводческих регионах почти на 5%, согласно исследованию голландских и бельгийских ученых. В настоящее время ЕК ограничивает количество навоза, которое можно вносить в виде удобрения на поля, поскольку часть азота попадает в водотоки. Это стимулирует рост некоторых водорослей и инвазивных видов растений, которые вытесняют другие виды и, следовательно, животных, которые от них зависят.

Сельское хозяйство вносит более 10% в общие выбросы парниковых газов в ЕС, в основном за счет выброса метана коровами и другими животными, а также закиси азота из природных и искусственных удобрений. Такие сельскохозяйственные выбросы к 2030 году должны сократиться на 40% по сравнению с уровнем 2005 года, чтобы достичь целевых показателей ЕС, но, по расчетам Европейского агентства по охране окружающей среды, они снизятся всего на 7%.

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