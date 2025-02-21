В НАТО сообщили о сопровождении российских самолетов над Балтикой

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Объединённое авиационное командование НАТО (AIRCOM) объявило в пятницу о перехвате двух российских самолетов у берегов Латвии.

"Два российских самолета, не соблюдавшие международные правила полетов, перехвачены французским Rafale у берегов Латвии", - говорится в сообщении AIRCOM в сети X.

"Французский отряд воздушной полиции, базирующийся в Литве, принял меры для обеспечения постоянной безопасности и защищенности воздушного пространства НАТО", - заявили в Объединённом авиационном командовании.