ВВП Армении в 2024 году вырос на 5,9%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рост ВВП Армении в 2024 году составил, по уточненным данным, 5,9% по сравнению с 2023 годом, сообщает статистический комитет страны.

В номинальном объеме ВВП Армении по итогам 2024 года превысил 10,127 трлн драмов. ВВП на душу населения составил $8,5 тыс.

Наибольший рост в прошлом году зарегистрирован в сферах недвижимости (на 19%), финансовой и страховой деятельности (на 18,1%), оптовой и розничной торговли автомобилями (на 16,8%), строительства (на 13,5%), информации и связи (на 11,9%), поставки электроэнергии (на 10,9%).

Спад зафиксирован в сферах горнорудной промышленности и эксплуатации открытых рудников (на 8,3%), перевозок и складского хозяйства (на 6%), образования (на 5,2%), здравоохранения и социального обслуживания населения (на 2,5%).

Ранее со ссылкой на статкомитет сообщалось, что ВВП Армении в 2024 году возрос, по предварительной оценке, на 8%.

В госбюджете Армении на 2024 год увеличение ВВП страны было предусмотрено на уровне 7%, на 2025 год заложен рост экономики на 5,1%.

Официальный курс на 21 февраля - 394,41 драма/$1.