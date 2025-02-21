Поиск

Оценка индекса потребдоверия в США в феврале пересмотрена с понижением до 64,7 пункта

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в феврале составил 64,7 пункта.

Окончательные данные были пересмотрены с понижением – предварительно сообщалось, что значение индекса составило 67,8 пункта.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

В феврале 2024 года его значение находилось на отметке 76,9 пункта.

Мичиганский университет также пересмотрел январское значение индекса – до 71,7 пункта с 71,1 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в феврале уменьшился до 65,7 пункта с январских 75,1 пункта. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до 64 пунктов с 69,5 пункта.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в феврале повысились до максимальных с ноября 2023 года 4,3% (3,3% в январе). Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросла до 3,5% с 3,2%, причем этот показатель был пересмотрен по сравнению с предварительно объявленными 3,3%.

Предварительное значение индекса потребительского доверия за март Мичиганский университет опубликует 14 марта.


США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Axios узнал о продолжении обсуждения США и Украиной соглашения по редкоземельным металлам

Оформление шенгенских виз для россиян стоило в 2024 году 120-130 евро

FT узнала о планах Евросоюза заменить российские удобрения местным навозом

FT узнала о планах Евросоюза заменить российские удобрения местным навозом

В Эр-Рияде Россия не ставила вопрос об отводе инфраструктуры НАТО с востока Европы

Сенаторы-республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН

Сенаторы-республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН

Разрыв подводного кабеля произошел в Балтийском море у острова Готланд

Референдум о принятии новой Конституции Армении состоится в 2026 году

Референдум о принятии новой Конституции Армении состоится в 2026 году
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2181 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне41 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5890 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });