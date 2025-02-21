Оценка индекса потребдоверия в США в феврале пересмотрена с понижением до 64,7 пункта

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в феврале составил 64,7 пункта.

Окончательные данные были пересмотрены с понижением – предварительно сообщалось, что значение индекса составило 67,8 пункта.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

В феврале 2024 года его значение находилось на отметке 76,9 пункта.

Мичиганский университет также пересмотрел январское значение индекса – до 71,7 пункта с 71,1 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в феврале уменьшился до 65,7 пункта с январских 75,1 пункта. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до 64 пунктов с 69,5 пункта.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в феврале повысились до максимальных с ноября 2023 года 4,3% (3,3% в январе). Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросла до 3,5% с 3,2%, причем этот показатель был пересмотрен по сравнению с предварительно объявленными 3,3%.

Предварительное значение индекса потребительского доверия за март Мичиганский университет опубликует 14 марта.



