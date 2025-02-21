Лидер Сирии впервые после захвата оппозицией Дамаска встретился с послом Китая

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа провел переговоры с китайским послом в Дамаске Ши Хунвэем, сообщает в пятницу телеканал Al Arabiya.

Это первая официальная встреча аш-Шараа и китайского посла с момента захвата сирийской вооруженной оппозицией Дамаска в декабре прошлого года.

Al Arabiya не уточняет, что именно обсуждалось на встрече.

Власти КНР ранее поддерживали бывшего президента Сирии Башара Асада, приняли его с визитом в Китае в 2023 году. После того, как Асад покинул Сирию, китайское посольство в Дамаске было разграблено, напоминает телеканал.