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В МИД Молдавии опровергли слухи об изучении военного сценария решения приднестровской проблемы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Молдавии Михай Попшой опроверг в интервью телерадиокомпании "Би-би-си" слухи о том, что Кишинёв рассматривает с Киевом решение приднестровской проблемы силовым путём с участием ВСУ.

"Такого рода дискуссии никогда не было. В ближайшем будущем, по крайней мере, наша позиция четко обусловлена мирным урегулированием... Любого рода дискуссии о каком-то военном или силовом решении вопроса никогда не происходили. Это лишь безосновательные слухи", - заявил Попшой.

"Ни о каком силовом решении приднестровской проблемы не может быть и речи", - подчеркнул глава молдавского МИД.

Кроме того, Попшой не исключил, что приднестровское урегулирование может стать частью многосторонних переговоров об урегулировании украинского конфликта. "В теории, конечно, это возможно. Но мы сейчас пытаемся не усугублять и так трудную обстановку с началом переговоров по миру в Украине", - сказал министр.

Он также заявил, что Молдавия не может позволить себе разорвать дипломатические отношения с Москвой, несмотря на то, что "отношения Молдавии и России находятся на самом низком уровне за все годы независимости".

"На территории Российской Федерации пребывает большое количество наших граждан. Плюс до недавнего времени мы зависели от России по газу и по другим аспектам, по комплектующим, по некоторым большим установкам, от которых зависит наша энергетическая система. Все эти факторы надо иметь в виду. Что называется, рубить с плеча не трудно - но жить с последствиями этого шага... Поэтому мы исходим из этих реалий", - отметил Попшой.

Молдавия Кишинев Украина Приднестровье
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