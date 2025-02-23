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Шесть человек погибли в Перу при обрушении крыши торгового центра

Шесть человек погибли в Перу при обрушении крыши торгового центра
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Крыша обрушилась в торговом центре перуанского города Трухильо, погибли не менее шести человек, сообщает Associated Press. Обломки рухнули на фудкорт, ранив не менее 78 человек.

Сообщается, что трое пострадавших в критическом состоянии.

Поисковая операция на месте обрушения продолжается, но спасатели сообщают, что признаков того, что на месте могут быть еще выжившие, нет.

Между тем мэр города Трухильо заявил, что торговый центр будет закрыт в целях безопасности. Власти намерены проинспектировать другие ТЦ.

Перу
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