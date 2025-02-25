Британский антимонопольный регулятор одобрил сделку IBM и HashiCorp на $6,4 млрд

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании одобрило сделку американской International Business Machines по покупке поставщика облачных услуг HashiCorp Inc., говорится на сайте регулятора.

CMA начало расследование сделки в конце прошлого года и проверяло, может ли она привести к существенному ослаблению конкуренции на британском рынке.

IBM объявила о намерении купить HashiCorp в апреле 2024 года, оценив ее в $35 из расчета на акцию, что соответствует оценке стоимости предприятия (EV) на уровне $6,4 млрд.

Стороны рассчитывали закрыть сделку до конца 2024 года.

Акции HashiCorp дорожают на 0,9% в ходе предварительных торгов во вторник – до $34,75 за штуку. Бумаги IBM дешевеют на 0,1%.