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Госдеп рассматривает возможность исключить для Украины ряд позиций из моратория на иностранную помощь

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Госдепартаменте США составляется список исключений из моратория на иностранную помощь, которые могли бы обеспечить Украине приостановленную в настоящее время некоторую экономическую поддержку и поддержку в области безопасности, сообщила Politico, ссылаясь на источники.

Они отметили, что "в случае одобрения, исключения будут выходить за рамки тех, которые госсекретарь Марко Рубио разрешил для всего мира: основной помощи, необходимой для спасения жизней, для финансирования таких программ, как разминирование и борьба с наркотиками".

Предлагаемые исключения для Украины "также распространяются на счета, с которых финансируется поддержка демократических институтов и гражданского общества Украины", отмечается в публикации.

Издание пишет, что Госдепартамент уклонился от ответа на вопрос о новых льготах Украине, заявив, что "программы, которые служат интересам нашей страны, будут продолжены, однако программы, которые не соответствуют нашим национальным интересам, не будут действовать".

Газета считает, что "усилия по расширению льгот для Украины намекают на разногласия внутри команды Трампа по поводу того, как вести себя с Киевом".

По ее оценкам, некоторые из помощников Трампа, включая спецпосланника по Украине Кита Келлога и Рубио, "были более критичны по отношению к России, хотя и осторожно или в частном порядке". В то же время, президент Дональд Трамп "выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского и продолжает мирные переговоры с Россией".

Госдепартамент Дональд Трамп США Украина
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