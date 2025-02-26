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Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Японии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории Филиппинского моря к югу от острова Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр находился в 95 км к югу от города Исэ.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,8.

Япония
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