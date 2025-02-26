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Канадская Allied Gold продаст 12% акций и 50% в золотых рудниках Мали инвестору из ОАЭ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Канадская Allied Gold продает 50% в месторождениях золота в Мали инвесткомпании Ambrosia Investments Holdings из ОАЭ за $375 млн, говорится в сообщении продавца.

"Благодаря этой сделке должно стать ясно, что есть инвесторы, готовые, в отличие от других, вкладывать в Мали", - сказал главный исполнительный директор, председатель совета директоров Allied Gold Питер Марроне.

Ранее сотрудники нескольких иностранных горнодобывающих компаний были заключены под стражу в Мали, а крупнейшее в стране месторождение золота Loulo-Gounkoto, принадлежащее Barrick Gold, временно закрыто на фоне вступления в силу нового горного кодекса, предусматривающего повышение отчислений в пользу государства.

Принадлежащий Allied Gold малийский рудник Sadiola производит около 200 тыс. унций золота в год и в настоящее время расширяется. Компания также разрабатывает неподалеку новый рудник Korali-Sud.

Ambrosia также приобретает около 12% акций Allied Gold за $110 млн в рамках допэмиссии и после этого намерена докупить еще бумаги на рынке, не доводя долю выше 19%.

Компания из ОАЭ инвестирует в целый ряд отраслей – от строительства до автокомпонентов.

Allied Gold Ambrosia Investments Holdings Канада Мали ОАЭ
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