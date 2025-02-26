Рождаемость в Южной Корее в 2024 году выросла впервые за девять лет

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Коэффициент рождаемости (среднее прогнозное число детей на одну женщину) в Южной Корее в 2024 году увеличился до 0,75 с 0,72 годом ранее, сообщило статистическое ведомство страны.

Рост отмечен впервые за девять лет, но показатель остается самым низким в мире.

Для поддержания стабильной численности населения нужен коэффициент на уровне 2,1, пишет Financial Times.

Прошлогодний подъем индикатора отчасти связан с ростом числа заключенных браков после пандемии, отмечает ведомство. В 2024 году количество браков выросло на 14,9% и составило максимальные с 2019 года 222 422.

"Изменились общественные ценности, улучшились взгляды на брак и рождение детей", - сказал представитель ведомства Пак Хён Джун, отметив также рост числа людей, которым относительно недавно исполнилось 30 лет, и перенос планов в связи с пандемией.

"Сложно оценить, насколько каждый фактор способствовал росту числа новорожденных, но они сами также оказали влияние друг на друга", - заявил представитель.

Среди городов страны самый низкий коэффициент рождаемости зафиксирован в Сеуле - 0,58. В столице проживает около 20% всего населения Южной Кореи, составляющего 51 млн человек. Самый высокий показатель - 1,03 - отмечен в Седжоне, где находятся многие правительственные учреждения.

Южная Корея - мировой лидер по темпам старения населения, пишет FT.