Медные рудники Чили пострадали от масштабного отключения электричества

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Крупные медные рудники Чили пострадали от масштабного отключения электроэнергии, пишет Financial Times.

Государственная горнодобывающая Codelco заявила, что блэкаут затронул все ее рудники. Крупнейшие из них - El Teniente и Chuquicamata - остались без электричества, однако более мелкие смогли частично продолжить работу благодаря запасным генераторам. Позднее работу на месторождениях начали возобновлять.

Чили обеспечивает около четверти мирового производства меди.

Блэкаут начался во вторник и затронул 14 из 16 регионов страны. Президент Габриэль Борич назвал его причиной неисправность инфраструктуры электросетевой компании ISA Interchile и пообещал провести расследование.

Власти также объявили чрезвычайное положение на большей части территории государства и ввели комендантский час с 22:00 до 6:00.

В Сантьяго, где проживают 8,4 млн человек, прекратило работу метро, что вкупе с нарушением работы светофоров привело к заторам на дорогах. Ситуация с отключением электричества также сказалась на мобильных сетях.

На полночь среды по местному времени без электроэнергии оставались 42% домохозяйств.