К Луне в четверг стартует новый американский посадочный аппарат

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - К Луне в четверг по московскому времени стартует посадочный аппарат Nova-C под названием Athena ("Афина") компании Intuitive Machines, сообщает NASA.

Запуск лунного посадочного модуля Athena будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в среду в 19:17 по времени Восточного побережья США (в четверг в 03:17 по Москве).

Его посадка на плато Монс Мутон в районе Южного полюса Луны планируется 6 марта.

Модуль будет проводить научные исследования NASA и тестирование технологий, чтобы углубить понимание окружающей среды Луны и помочь подготовиться к будущим миссиям человека на ее поверхность.

В качестве полезной нагрузки аппарат будет нести бур и масс-спектрометр, которые позволят измерить потенциальное присутствие летучих веществ или газов в лунном грунте.