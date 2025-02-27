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США и РФ изучают возможность сотрудничества в Арктике

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Официальные лица США и России изучают возможность экономического сотрудничества в Арктике, Вашингтон рассматривает эти контакты как способ "вбить клин" между Москвой и Пекином, сообщает в ночь на четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, "обсуждения касались поиска природных ресурсов, торговых путей".

"Кроме того, США видят возможной целью и сотрудничество по поиску энергоносителей", говорится в публикации.

В нем отмечается, что подобное сотрудничество может стать частью политики Вашингтона по улучшению отношений с Москвой.

"Один из собеседников заявил, что американская сторона рассматривает сотрудничество с РФ по Арктике как способ вбить клин между Москвой и Пекином. При этом он предупредил, что этот результат вряд ли достижим, учитывая, насколько теснее стали отношения РФ и Китая за последние годы", - пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что американо-российские контакты по Арктике пока находятся на начальном уровне.

США Арктика Китай
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