Уолл-стрит закрылась без единой динамики

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в среду, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Продажи новых домов в США в январе сократились на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 734 тыс. домов, а не 698 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в январе до 680 тыс. с ранее объявленного декабрьского уровня, по данным Trading Economics.

Цена акций Nvidia Corp. повысилась на 3,7% перед публикацией квартального отчета чипмейкера.

Капитализация General Motors выросла на 3,8%. Автопроизводитель утвердил новую программу обратного выкупа акций на $6 млрд, а также повышение квартальных дивидендов на 25%.

Бумаги Super Micro Computer подскочили на 12,2%. Трейдеры позитивно восприняли тот факт, что производитель серверов уложился в истекавший во вторник срок для подачи задержанной годовой и квартальной отчетности, избежав делистинга.

Workday Inc. нарастила рыночную стоимость на 6,2%. Поставщик облачных приложений для управления персоналом и финансами в ноябре-январе получил выручку и скорректированную прибыль выше прогнозов рынка, хотя чистая прибыль резко сократилась.

Котировки акций Intuit Inc. взлетели на 12,6%. Разработчик программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов во втором квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на треть, при этом скорректированный показатель и выручка превысили ожидания аналитиков.

Производитель широкого круга потребительских товаров 3M Co. увеличил капитализацию на 0,6% после подтверждения прогнозов на 2025 год. Компания также рассчитывает, что в 2026 и 2027 годах органический рост продаж будет превышать темпы экономического подъема в целом, а скорректированная прибыль будет увеличиваться на 8-9%. Кроме того, она планирует вернуть акционерам не менее $10 млрд в этот период.

Бумаги Advance Auto Parts обвалились на 17,8%. Ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров резко увеличил чистый убыток в минувшем финансовом квартале и представил слабые прогнозы на текущий.

Производитель электромобилей Lucid сократил рыночную стоимость на 13,6%, несмотря на сильный отчет. Также компания сообщила о назначении главного операционного директора Марка Винтерхоффа временным главным исполнительным директором.

Акции поставщика маркетинговых услуг для разработчиков приложений AppLovin рухнули на 12,2% после публикации направленных против компании материалов играющих на понижение Fuzzy Panda и Culper Research.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,43% и составил 43433,12 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,01% - до 5956,06 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,26% и составил 19075,26 пункта.