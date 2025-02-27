Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг по московскому времени вывела на орбиту партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 21 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в среду в 22:34 по времени Восточного побережья США (в четверг в 6:34 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в первый раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 7, 1 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.