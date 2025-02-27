Paramount неожиданно зафиксировал чистый убыток в IV квартале

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американский медиахолдинг Paramount Global Inc. неожиданно зафиксировал чистый убыток в четвертом квартале 2024 года, в частности, из-за роста расходов.

Paramount по-прежнему планирует закрыть сделку по слиянию со Skydance в первом полугодии 2025 года, говорится в пресс-релизе компании.

Чистый убыток Paramount в октябре-декабре составил $224 млн, или $0,33 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $514 млн, или $0,77 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагал, что Paramount получит чистую прибыль в $0,13 на акцию.

Совокупные расходы компании в минувшем квартале выросли на 9% до $7,9 млрд. Выручка увеличилась на 5% до $7,98 млрд, что оказалось слабее среднего прогноза рынка ($8,101 млрд).

Выручка Paramount в сегменте прямых продаж, который включает стриминговый бизнес, повысилась на 8% до $2,01 млрд. Рекламные доходы подразделения выросли на 9% до $574 млн, доходы от подписок – на 7% до $1,44 млрд. Число подписчиков сервиса Paramount+ в четвертом квартале увеличилось на 5,6 млн до 77,5 млн. За минувший год показатель повысился на 10 млн.

Доход киностудии взлетел на 67% до $1,08 млрд, благодаря успешным релизам фильмов "Гладиатор 2" и "Соник 3 в кино". Выручка телевизионного бизнеса снизилась на 4% до $4,98 млрд.

Акции Paramount подешевели на 2% на дополнительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 1,5%.

Paramount владеет телеканалами под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV, Nickelodeon и Paramount, стриминговыми сервисами Paramount+ и Pluto TV, а также телеканалами в Аргентине, Чили, Великобритании и Австралии.