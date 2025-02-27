Rolls-Royce возобновит выплату дивидендов и запустит buyback на 1 млрд фунтов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc возобновит выплату дивидендов после пятилетнего перерыва и запустит программу обратного выкупа акций на 1 млрд фунтов стерлингов ($1,27 млрд).

Размер дивидендов за 2024 год составит 6 пенсов на акцию, говорится в пресс-релизе Rolls-Royce. Программа buyback начинается немедленно и будет завершена до конца 2025 года.

В последний раз компания выплачивала дивиденды в январе 2020 года, после чего они были приостановлены из-за последствий COVID-19.

Rolls-Royce прогнозирует операционную прибыль без учета разовых факторов (ключевой для компании показатель) на 2025 год в размере 2,7-2,9 млрд фунтов.

В 2024 году этот показатель вырос на 55% до 2,46 млрд фунтов, благодаря ряду стратегических инициатив, в том числе оптимизации операций и сокращению расходов. Целевой показатель Rolls-Royce для скорректированной операционной прибыли на 2024 год составлял 2,1-2,3 млрд фунтов.

Годовая выручка Rolls-Royce увеличилась на 16% до 17,85 млрд фунтов.

Компания ставит целью увеличить скорректированную операционную прибыль до 3,6-3,9 млрд фунтов к 2028 году. Ранее она планировала нарастить этот показатель до 2,5-2,8 млрд фунтов к 2027 году, однако теперь полагает, что эта цель будет достигнута на два года раньше – в 2025 году.

Акции Rolls-Royce прибавляют в цене более 14% в ходе торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла почти в 2 раза.