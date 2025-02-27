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Канадский регулятор заставит Google покрывать его расходы на надзор за онлайн-новостями

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Канадская радиотелевизионная и телекоммуникационная комиссия (CRTC) с 1 апреля вводит сбор в отношении американской Google, принадлежащей Alphabet Inc., для покрытия расходов, связанных с контролем за соблюдением канадского закона об онлайн-новостях, пишет The Wall Street Journal.

Размер сбора может варьироваться от года к году и не имеет потолка, отмечают СМИ.

Упомянутый закон обязывает цифровые платформы выплачивать СМИ компенсацию за публикуемые ссылки на новости. Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в ответ на него заблокировала ссылки на новости канадских сайтов на своих площадках.

Google настаивала, что не должна выплачивать эту компенсацию ввиду добровольного соглашения с владельцами канадских СМИ об уплате ежегодных взносов. В связи с этой сделкой регулятору не потребуется контролировать достижение обязательных договоренностей между Google и новостными ресурсами. Google также заявила, что "нерационально требовать от одной компании нести 100% расходов по введенному в их отношении закону".

Канада "хочет, чтобы американские компании платили за канадские новости, а затем еще и за систему, где нужно понять, как это делать", говорит профессор Университета Оттавы Майкл Гейст, эксперт в области цифрового законодательства.

"Тот факт, что под закон подпадает лишь одна компания, лишь усугубляет это", - отмечает он.

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