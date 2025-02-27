"Росатом" займется конверсией и обогащением урана в Бразилии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российская госкорпорация "Росатом" выиграла бразильский тендер на услуги по конверсии и обогащению урана, добываемого в стране, сообщило корпоративное издание "Страна Росатом".

Компания заключила соглашение с государственной Industrias Nucleares do Brasil, стоимость контракта "составила около 40 млн долларов".

Предполагается, что бразильский уран будет перерабатываться на российских предприятиях.

Как напомнила "Страна Росатом", сейчас российская компания поставляет в Бразилию "обогащенный урановый продукт, из которого производят топливо для АЭС "Ангра". "Новый контракт открывает перспективы для дальнейшего расширения сотрудничества, включая увеличение объемов поставок обогащенного урана", - заключило издание.

Как сообщалось, в конце 2022 года структура "Техснабэкспорта" (российский экспортер ядерных материалов, входит в "Росатом" - ИФ) Internexco GmbH договорилась с бразильской Industrias Nucleares do Brasil (INB) о поставках обогащенной урановой продукции. Контракт предполагает обеспечение топливом АЭС "Ангра" в 2023-2027 гг.

В 2019 году "Техснабэкспорт" и бразильская компания подписали соглашение о намерениях по совместным проектам в области ядерного топливного цикла (ЯТЦ). Кроме того, Россия предлагала бразильским партнерам свои решения по достройке АЭС "Ангра".