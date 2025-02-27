Поиск

Трамп продлил на год ряд санкций против России

Трамп продлил на год ряд санкций против России
Фото: Rebecca Noble/Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп решил продлить на год режим ЧС, предусматривающий действие ряда санкций против России, говорится в документе Белого дома, переданном в американский Федеральный реестр.

"Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660", - написал Трамп.

Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Распоряжение о режиме ЧС в связи с украинскими событиями в США ввели еще в 2014 году. Тогда указ президента США Барака Обамы 13660, опубликованный 6 марта 2014 года, предполагал замораживание собственности "ряда лиц, причастных к развитию ситуации на Украине". Изначально речь шла о тех, кто способствовал присоединению Крыма к РФ. Затем, уже в годы первого президентства Трампа и президентства Джо Байдена, перечень подобного рода санкций в рамках данного режима несколько раз расширялся.

Дональд Трамп Джо Байден США Крым Украина Барак Обама
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 27 февраля

Напавшие на генконсульство России в Марселе получили по 8 месяцев тюрьмы

Глобальный долг достиг рекордных $318 трлн в 2024 году

Матвиенко сообщила, что Путина ждут с визитом в Турцию

Основатель Рабочей партии Курдистана Оджалан призвал к ее роспуску

Фермеры ЕС попросили отложить на год повышение пошлин на удобрения из России и Белоруссии

В Таиланде пообещали ввести туристический налог в конце 2025 года

В Таиланде пообещали ввести туристический налог в конце 2025 года

В Еврокомиссии пообещали противостоять пошлинам США

Число новорожденных в Японии в 2024 году уменьшилось до минимума за 125 лет

Число новорожденных в Японии в 2024 году уменьшилось до минимума за 125 лет
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль получил 33 заложников по условиям перемирия с ХАМАС

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2191 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5917 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });