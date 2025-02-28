США могут подписать торговое соглашение с Британией во избежание пошлин

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Лондон могут прийти к торговому соглашению, после чего можно будет не повышать пошлины на товары из Великобритании.

"Я думаю, что мы можем в конечном счете прийти к настоящему торговому соглашению, и необходимости в пошлинах не будет. Посмотрим", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером в Белом доме.

Американский президент отметил, что Соединенные Штаты и Британия - "великие и дружественные страны".

На вопрос журналиста, пытался ли Стармер отговорить Трампа вводить пошлины, глава Белого дома ответил с улыбкой: "Он пытался, он очень старался".

Ранее американский лидер заявлял о намерении повысить пошлины в отношении товаров из европейских стран.