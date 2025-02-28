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Трамп планирует подписать указ о признании английского официальным языком США

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который сделает английский официальным языком страны. Об этом сообщает в пятницу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что за почти 250-летнюю историю в США никогда не было официального языка, признанного на федеральном уровне.

Согласно информации собеседников издания, указ Трампа отменит распоряжение, изданное еще Биллом Клинтоном, которое требует от ведомств и других учреждений, находящихся на федеральном финансировании, предоставлять "языковую помощь" людям, не говорящим на английском языке.

При этом ожидается, что федеральные ведомства по-прежнему в ряде случаев смогут предоставлять документы и услуги не только на английском, но и на других языках.

Согласно данным Бюро переписи населения США, несколько миллионов американцев говорят дома на других языках, в частности, на испанском и китайском.

США Дональд Трамп
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