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Трамп объявил английский официальным языком США

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который признает английский официальным языком Соединенных Штатов.

В указе говорится: "Установление английского языка в качестве официального не только упростит общение, но и укрепит общие национальные ценности и создаст более сплоченное и эффективное общество".

Указ также отменяет принятый администрацией бывшего президента США Билла Клинтона документ, обязывающий федеральные агентства и другие финансируемые из федерального бюджета учреждения оказывать языковую помощь лицам, не говорящим по-английски.

Дональд Трамп США
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