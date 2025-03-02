Лидеры стран Балтии считают важным заверить Киев в продолжении военной поддержки

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран Балтии считают, что самое главное - заверить Украину в том, что военная поддержка продолжится, сообщила пресс-служба президента Эстонии Алара Кариса.

"По приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера Карис обсудил с лидерами Латвии и Литвы по видеосвязи перед сегодняшней встречей европейских лидеров вопросы безопасности Европы и Украины. Было совместно подтверждено, что самое главное - дать Украине уверенность в том, что поддержка будет продолжена и что Европа готова увеличить военную помощь Украине", - отмечается в сообщении.

Там добавили, что Стармер сделал обзор своего недавнего визита в Вашингтон.

Президент Карис подчеркнул, что для безопасности Украины и всей Европы важно, чтобы война закончилась справедливым и прочным миром. "Помимо дальнейшей военной помощи, необходимо также увеличить расходы на оборону и готовность по всей Европе", - сказал Карис.

Он также приветствовал обсуждение гарантий безопасности для Украины, которые ведут Великобритания и Франция. "Безопасность Украины - это прежде всего вопрос европейской безопасности, и европейские страны должны стать основными участниками этих потенциальных гарантий. Однако поддержка со стороны Соединенных Штатов также необходима", - отметил президент.