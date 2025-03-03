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Глава ритейлера Kroger ушел в отставку на фоне расследования его "личного поведения"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американская сеть супермаркетов Kroger Co. отправила в отставку главного исполнительного директора Родни Макмаллена на фоне расследования в отношении его личного поведения.

Временным исполняющим обязанности CEO станет председатель совета директоров Рон Сарджент, он вступит в должность немедленно, сообщила компания.

Совет директоров заявил, что 21 февраля им сообщили о "некоторых случаях личного поведения Макмаллена", после чего совет незамедлительно инициировал внешнюю проверку такого поведения. В сообщении подчеркивается, что ситуация никак не связана с финансовыми показателями, деятельностью компании или ее отчетностью, и в ней не замешаны другие сотрудники Kroger.

За последние 12 месяцев капитализация Kroger подскочила на 31,3%, до $46,9 млрд.

Kroger Рон Сарджент Родни Макмаллен США
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