РФ и Мьянма формализовали договоренности о строительстве малой АЭС в стране

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Россия и Мьянма подписали межправсоглашение о принципах сотрудничества в строительстве малой АЭС в стране. Церемонию обмена документами, состоявшуюся по итогам переговоров в Кремле между президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном, транслировал телеканал "Россия 24".

Как передал телеканал, было подписано соглашение "об основных принципах сотрудничества в области строительства атомной электростанции малой мощности" в Мьянме.