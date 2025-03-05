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В Госдуме состоится "правительственный час" по кадровому обеспечению медорганизаций

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Правительственный час" по вопросам кадрового обеспечения медицинских и образовательных организаций состоится в Госдуме в среду.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник в преддверие "правчаса" провел совещание с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, заместителей председателя Госдумы и глав профильных думских комитетов, сообщили в пресс-службе палаты парламента РФ.

"От обеспеченности кадрами в сфере здравоохранения напрямую зависит качество медицинской помощи, а значит, и здоровье людей. А от уровня образования - развитие страны в целом, поэтому нам важно обсудить все вопросы и проблемы, существующие по этим направлениям", - процитировали в пресс-службе слова Володина.

По его словам, "тема непростая, но существующие форматы взаимодействия позволяют нам выйти на сбалансированные решения".

Сообщается, что участники совещания определили перечень приоритетных вопросов, которые депутаты планируют поднять в ходе правчаса. Среди них: кадровая обеспеченность регионов врачами и учителями, распределение нагрузки, качество подготовки специалистов, трудоустройство выпускников, развитие программ целевого обучения, поддержка специалистов и повышение привлекательности профессий.

Вячеслав Володин Дмитрий Чернышенко Госдума
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