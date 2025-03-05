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В Минфине США утверждают, что пока в планах нет подписания сделки с Украиной

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В планах американской администрации пока не значится подписание соглашения между США и Украиной по разработке украинских полезных ископаемых, сообщают СМИ, ссылаясь на министра финансов США.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил Fox News, что "подписание пока не планируется".

CBS News, ссылаясь на представителей администрации, также сообщает, что "во вторник днем у президента Дональда Трампа или его главных советников не было плана подписывать сделку".

Ранее Бессент в интервью CBS в ответ на вопрос ведущей о том, обсуждается ли сделка по-прежнему, сказал: "В настоящее время нет".

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил CBS News, что "параметры соглашения могут измениться, потому что президент теперь настаивает на более крупной и выгодной сделке".

В то же время, по информации CNN, представители Трампа после скандальной встречи 28 февраля в Белом доме провели неофициальные переговоры с Киевом. Они подчеркнули важность скорейшей стабилизации их отношений с Белым домом и призвали украинцев возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе во вторник вечером.

Один из чиновников сказал телеканалу, что Трамп в ходе своей речи хотел бы объявить о "победе в сделке по добыче полезных ископаемых".

Дональд Трамп Скотт Бессент
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