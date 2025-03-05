Трамп заявил о строительстве гигантского газопровода на Аляске

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в своем выступлении перед Конгрессом США сообщил о работе над строительством газопровода на Аляске.

"Моя администрация также работает над строительством гигантского газопровода на Аляске", - сказал Трамп.

По его словам, это будет крупнейший газопровод в мире, на который будут потрачены триллионы долларов.

"Япония, Южная Корея и другие страны хотят стать нашими партнерами. (...) Это будет поистине грандиозно", - отметил американский лидер.